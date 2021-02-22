Охранное предприятие БОСФОР создано людьми обладающими большим опытом в организации работы частных охранных структур России. С первого дня своей деятельности компания не просто оказывает услуги охраны, но и тщательно мониторит тенденции в технологиях и принципах обеспечения безопасности, стремится быть лучшей среди конкурентов.
Андрей Агапов
понедельник, 22 февраля 2021 г.
Охранное предприятие Босфор
Охранное предприятие БОСФОР создано людьми обладающими большим опытом в организации работы частных охранных структур России. С первого дня своей деятельности компания не просто оказывает услуги охраны, но и тщательно мониторит тенденции в технологиях и принципах обеспечения безопасности, стремится быть лучшей среди конкурентов.
Автор: andrejagapov26 на 06:54 Комментариев нет:
Охранное предприятие Стилет
Охранное предприятие Стилет использует самые современные достижения в области безопасности и охраны объектов, что позволяет компании лидировать в данной сфере на протяжении многих лет.
Автор: andrejagapov26 на 06:41 Комментариев нет:
вторник, 19 января 2021 г.
Профессиональная охрана квартир - безопасность жилья и имущества
Большинство владельцев квартир устанавливают сигнализацию с целью предотвращения несанкционированного проникновения. Современный рынок охранных систем предлагает потребителям широкий ассортимент выбора всевозможных комплексов, отличающихся определенными характеристиками и функциональными показателями. Прежде чем отдать предпочтение конкретному варианту, рекомендуется заранее изучить особенности каждого вида.
среда, 18 ноября 2020 г.
Приветствуем, уважаемый читатель! О чем эта короткая статья? Это история о том, как было в составе одной уважаемой организации и как стало. О том, как сделать из разъяренных кладовщиков приятных и улыбающихся людей, без раздутия фонда оплаты труда.
Автор: andrejagapov26 на 05:45 Комментариев нет:
Ярлыки: организационные вопросы, организация работы, склад
ПЯТЬ СОВЕТОВ, КАК ВЫБРАТЬ СИСТЕМУ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ВАШЕГО МАЛОГО БИЗНЕСА
Одна из основных забот любого владельца бизнеса – создание комфортных условий работы для сотрудников, защита финансовых и интеллектуальных активов, обеспечение сохранности имущества предприятия. Ведь на карту поставлено многое, а зачастую - всё, и любые потери могут легко превратиться в фатальные. Но защитить активы не так-то просто. Большое разнообразие имущества – оборудование, технологические разработки, инструменты и т.д. усложняет поставленную задачу.
КАМЕРА РОБОТ – ВЗГЛЯД ЗА ГРАНЬ ДОСТУПНОГО
Роботизированные камеры видеонаблюдения уже перестали быть чем-то новаторским. Практически все современные камеры умеют, как минимум, изменять угол обзора, а чаще и вращаться вокруг своей оси. Однако особняком в этом списке стоит камера робот, которая значительно опережает своих конкурентов по доступным возможностям и углу обзора.
НОВИНКА ОТ HIKVISION: ТЕРМИНАЛЫ КОНТРОЛЯ ДОСТУПА
Hangzhou Hikvision Technology Co., Ltd – мировой лидер в отрасли систем безопасности – разработал новые комплексные решения в борьбе с распространением эпидемии. Компания Hikvision выпустила на рынок терминалы контроля доступа с интегрированными тепловизионными модулями измерения температуры тела.
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